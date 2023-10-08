TSK İnsani Yardım Tugayı, depremde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda, Arama Kurtarma Taburu tarafından tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği enkaz altında bulunan kişiler, dedektör köpekler ve ısıya hassas cihazlarla yerleri tespit edilerek kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikata ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, "TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburumuz tarafından depremde arama kurtarma tatbikatı icra edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor