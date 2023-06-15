Tsitsipas, Stuttgart Açık'ta elendi

Tek erkeklerde dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, katıldığı Stuttgart Açık turnuvasına erken veda etti. Almanya'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına bir numaralı seribaşı olarak katıldığı için ikinci turdan başlayan Yunan tenisçi, dünya 55 numarası 36 yaşındaki Fransız Richard Gasquet ile karşılaştı. Gasquet, Tsitsipas'i 7-6, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı. Fransız tenisçi, çeyrek finalde Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaşacak.