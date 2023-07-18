TS Basketbol A Milli Erkek Takımı Avrupa Şampiyonası Öncesi İspanya'da Kamp Yapacak
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Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol A Milli Erkek Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya'da kampa girecek. Milli takım, 8-20 Ağustos tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Kampta Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Baran Oğuz, Arda Albayrak, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Enes Bulut, Ahmet Efe Türk, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz ve Mahmut Açıkgöz yer alacak.
Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol A Milli Erkek Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya'da kampa girecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 8-20 Ağustos tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Milliler, organizasyon öncesi 19-23 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de kamp gerçekleştirilecek.
Kampta şu sporcular yer alacak:
Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Baran Oğuz, Arda Albayrak, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Enes Bulut, Ahmet Efe Türk, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz ve Mahmut Açıkgöz.