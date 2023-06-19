TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün TRT Spor kanalında hangi programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Letonya - Türkiye
02:45 Osimhen Goller
03:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller
03:40 Portekiz Premier Lig Şampiyonu Benfica Goller
04:00 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller
04:30 Barcelona Goller
05:00 Türkiye - Kanada
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Letonya - Türkiye
08:45 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:45 Sıra Sende
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:00 Hollanda - İtalya
14:00 Spor Bülteni
15:00 Aktüel Futbol
17:00 Türkiye - Danimarka
19:00 Spor Akşamı
20:00 UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:30 Spor Haftasonu
22:30 Spor Bülteni
23:30 Japonya - ABD