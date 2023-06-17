Bugün TRT Spor kanalında hangi programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Letonya - Türkiye

02:45 Osimhen Goller

03:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller

03:40 Portekiz Premier Lig Şampiyonu Benfica Goller

04:00 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller

04:30 Barcelona Goller

05:00 Türkiye - Kanada

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Letonya - Türkiye

08:45 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:45 Sıra Sende

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:00 Hollanda - İtalya

14:00 Spor Bülteni

15:00 Aktüel Futbol

17:00 Türkiye - Danimarka

19:00 Spor Akşamı

20:00 UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:30 Spor Haftasonu

22:30 Spor Bülteni

23:30 Japonya - ABD