TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Trt spor kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. İşte detaylar...
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Anadolu
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Icardi Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller
14:00 TBMM-TV
15:30 Çin - Kanada
17:30 Yılport Samsunspor Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü
21:00 Gündem Futbol
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com / Spor