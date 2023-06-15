Üye Girişi
Haberler
TRT Spor Yayın Akışı

TRT Spor Yayın Akışı

Spor Haberleri

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller

09:45 Icardi Goller

10:00 Spor Bülteni

10:45 Enner Valencia Goller

11:00 Spor Manşet

11:55 Polonya - Türkiye

14:00 TBMM-TV

14:30 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:30 Euro 2024 Magazin

20:00 Spor Akşamı

21:00 2023 Elmas Lig

23:00 Başlama Vuruşu

Kaynak: InterSinema.com / Spor

İtalya Futbol Spor Trt Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title