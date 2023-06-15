TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller
09:45 Icardi Goller
10:00 Spor Bülteni
10:45 Enner Valencia Goller
11:00 Spor Manşet
11:55 Polonya - Türkiye
14:00 TBMM-TV
14:30 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Euro 2024 Magazin
20:00 Spor Akşamı
21:00 2023 Elmas Lig
23:00 Başlama Vuruşu