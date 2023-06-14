Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Anadolu

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Icardi Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Ligi Şampiyonu Napoli Goller

14:00 TBMM-TV

15:30 Çin - Kanada

17:30 Yılport Samsunspor Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü

21:00 Gündem Futbol

23:00 Taktik Analiz