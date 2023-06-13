TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün TRT Spor kanalında yayınlanacak programların listesi.
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Üçüncülük Maçı
03:45 Spor Haftasonu
05:15 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Final Maçı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Napoli Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Icardi Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Lewandowski Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto 1. Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Anadolu
23:00 Aktüel Futbol