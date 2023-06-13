Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

03:45 Spor Haftasonu

05:15 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Final Maçı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Napoli Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Icardi Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Lewandowski Goller

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto 1. Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Anadolu

23:00 Aktüel Futbol