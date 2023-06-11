Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

05:00 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

14:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni

14:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni

15:00 Aktüel Futbol

17:00 Romanya - Türkiye

19:00 Spor Haftasonu

21:00 Avrupa Stüdyosu

22:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni

22:30 Spor Bülteni

23:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni