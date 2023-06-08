TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugünün TRT Spor kanalı yayın akışı araştırılıyor. İşte detaylar...
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:00 İspanya La Liga Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özel Dosya
09:30 İtalya Seri A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
15:45 Avrupa'dan Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:50 İspanya La Liga Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum