Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:00 İspanya La Liga Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özel Dosya

09:30 İtalya Seri A Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

15:45 Avrupa'dan Futbol

16:00 Gündem Futbol

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum