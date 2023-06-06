TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün TRT Spor kanalında yayınlanacak programların detaylı listesi.
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:45 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Toto Süper Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto 1. Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
23:00 Teknik Analiz