Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:45 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Toto Süper Lig Goller

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto 1. Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

23:00 Teknik Analiz