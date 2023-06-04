Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Fomget - Fenerbahçe

04:00 Stadyum

06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:35 Avrupa'dan Futbol

06:50 İspanya La Liga Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Polonya - Sırbistan

16:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz