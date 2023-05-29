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TRT Spor Yayın Akışı

TRT Spor Yayın Akışı

Spor Haberleri

Bugünün TRT Spor kanal akışı detaylarına göz atın. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası ve daha fazlası bu akışta yer alıyor.

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler

00:15 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler

00:30 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Özetler

00:45 İtalya Kupası Özetler

01:00 Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası

03:00 Spor Bülteni

04:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni

04:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni

05:00 Danimarka - Türkiye

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fiorentina - Inter

09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Goller

11:00 Spor Sabahı

12:15 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler

12:30 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler

12:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Özetler

13:00 Spor Bülteni

14:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller

14:45 Spor Toto Süper Lig Goller

14:55 Spor Takvimi

15:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Fenerbahçe 2022 - 2023 Sezonu Goller

17:45 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller

18:15 Trabzonspor 2022 - 2023 Sezonu Goller

18:45 Fiorentina - Inter

19:00 Spor Bülteni

20:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:30 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler

20:45 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler

21:00 2023 Elmas Lig

23:00 Spor Bülteni

Kaynak: InterSinema.com / Spor

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