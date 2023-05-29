TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugünün TRT Spor kanal akışı detaylarına göz atın. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası ve daha fazlası bu akışta yer alıyor.
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler
00:15 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler
00:30 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Özetler
00:45 İtalya Kupası Özetler
01:00 Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası
03:00 Spor Bülteni
04:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni
04:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni
05:00 Danimarka - Türkiye
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fiorentina - Inter
09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Goller
11:00 Spor Sabahı
12:15 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler
12:30 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler
12:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller
14:45 Spor Toto Süper Lig Goller
14:55 Spor Takvimi
15:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Fenerbahçe 2022 - 2023 Sezonu Goller
17:45 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller
18:15 Trabzonspor 2022 - 2023 Sezonu Goller
18:45 Fiorentina - Inter
19:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:30 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler
20:45 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler
21:00 2023 Elmas Lig
23:00 Spor Bülteni