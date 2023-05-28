TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugünün Trt spor yayın akışı detaylarına göz atın.
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 İtalya Kupası Final Özeti
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Hollanda Eredivisie Özetler
13:50 Portekiz Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
15:35 İtalya Kupası Final Özeti
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 İtalya Kupası Final Özeti
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Aktüel Futbol