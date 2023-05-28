Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 İtalya Kupası Final Özeti

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Hollanda Eredivisie Özetler

13:50 Portekiz Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

15:35 İtalya Kupası Final Özeti

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:50 İtalya Kupası Final Özeti

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Aktüel Futbol