TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:30 Portekiz Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
15:50 Spor Toto 1. Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 İtalya Seri A Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum