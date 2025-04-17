Troya Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Çanakkale'de 20 Nisan Pazar günü düzenlenecek "Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla koşu güzergahındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarı maraton için 20 Nisan Pazar günü saat 06.00-14.00 arasında koşu güzergahındaki bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kordondaki Troya Atı yanından başlayacak olan koşunun, İskele Meydanı, İnönü Caddesi, İnönü Köprüsü, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, Aziziye Caddesi, Yeni Kordon, Atatürk Caddesi, Kepez belde sınırı ve dönüş yönünde Atatürk Caddesi, 100. Yıl Caddesi, Aziziye Caddesi, Sarıçay Caddesi, İnönü Köprüsü, Aygaz Kavşağı, ÇOMÜ Anafartalar Kampüsü, Sahil Sokak, 2. Bahçe Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip edeceği ve Troya Atı önünde sona ereceği kaydedildi.