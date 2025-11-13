TROY'un Desteklediği '2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar' Projesi Başlıyor

Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesi başlıyor.

İlk konuk, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral.

Anadolu Ajansının, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için mücadele veren A Milli Takım futbolcularımızı halkımıza daha yakından tanıtmak ve milli takım taraftar olgusunu güçlendirmek için hayata geçirdiği projede, milli oyuncuların Dünya Kupası hedefi, milli takımla ilgili düşünceleri, yaşadığı şehirlerdeki günlük yaşamları ve kulüp takımlarındaki durumları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Projenin ilk konuğu olan Merih Demiral, Cidde'deki evinde, kulüp tesislerinde ve Al Ahli'nin maçlarını oynadığı Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda, AA'nın sorularını yanıtladı.

Merih Demiral ile Cidde'de gerçekleştirilen özel röportaj yarın Anadolu Ajansının sosyal medya hesaplarında paylaşılacak ve tüm abonelere servis edilecek.

Proje, Merih Demiral'ın ardından diğer milli futbolcularımız ile devam edecek.