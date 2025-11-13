Haberler

TROY'un Desteklediği '2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar' Projesi Başlıyor

Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un katkılarıyla '2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar' projesini başlattı. Projenin ilk konuğu, Suudi Arabistan'da oynayan milli futbolcu Merih Demiral oldu. Proje, milli oyuncuların Dünya Kupası hedeflerini ve yaşamlarını tanıtacak.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesi başlıyor.

İlk konuk, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral.

Anadolu Ajansının, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için mücadele veren A Milli Takım futbolcularımızı halkımıza daha yakından tanıtmak ve milli takım taraftar olgusunu güçlendirmek için hayata geçirdiği projede, milli oyuncuların Dünya Kupası hedefi, milli takımla ilgili düşünceleri, yaşadığı şehirlerdeki günlük yaşamları ve kulüp takımlarındaki durumları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Projenin ilk konuğu olan Merih Demiral, Cidde'deki evinde, kulüp tesislerinde ve Al Ahli'nin maçlarını oynadığı Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda, AA'nın sorularını yanıtladı.

Merih Demiral ile Cidde'de gerçekleştirilen özel röportaj yarın Anadolu Ajansının sosyal medya hesaplarında paylaşılacak ve tüm abonelere servis edilecek.

Proje, Merih Demiral'ın ardından diğer milli futbolcularımız ile devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

