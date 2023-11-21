Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Son Saniyede Mağlup Oldu

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 01 Adana Basketbol ile oynadığı karşılaşmayı son topta kaybederek sahadan 58-59 mağlup ayrıldı.

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 10.hafta karşılaşmalarında 01 Adana Basketbol ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan ve temponun bir an dahi düşmediği maçta kırmızı siyahlılar son saniyelerde yaşadığı kayıpla 1 sayı farkla 58-59 mağlup oldu. Kıran kırana mücadeleye sahne olunan karşılaşmada ilk yarı 28-28 beraberlikle sona ererken Turgutlu Belediyespor üçüncü çeyreği 47-44 önde kapattı. Dördüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Manisa temsilcisi, rakibin son saniyelerde attığı serbest atış sonucunda maçı 58-59 kaybetti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Bizim için heyecanlı bir maç oldu. Son saniyelerde yaptığımız hatalarla önde olduğumuz maçı ne yazık ki kaybettik. Motivasyonumuzu kaybetmeden bu karşılaşmadan da tecrübeler edinerek önümüzdeki haftaki Botaş Gelişim maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Karşılaşmanın başından itibaren iyi mücadele eden ve ikinci yarı itibariyle kazandık gözüyle baktığımız bu maçı son topta rakibimize vermiş olmamız hepimizi çok üzdü. Emek ve mücadeleleri için oyuncularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyor, rakibimizi ise galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol ile 01 Adana Basketbol arasındaki mücadeleyi; Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, eşi Nazan Honaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri tribünden takip etti.