Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a taraftarların ilgisi büyüktü. Fenerbahçeli tribünler Eğribayat'ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. (Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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