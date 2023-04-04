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Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı

Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı

Spor Haberleri

Bölgesel Amatör Lig'de karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor arasında oynan maçta tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı.

Bölgesel Amatör Lig'de karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor arasında oynan maçta tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı. Maç sonunda sahaya giren taraftar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta Hendek Atatürk Stadyum'unda karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor, 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma esnasında taraftarlar arasında yaşanan gerginlik polis ekipleri ve diğer taraftarların müdahalesiyle yatıştırıldı. Mücadelede penaltı kazanan Hendek Spor'un golüyle alınan beraberlik neticesinde rakip oyuncunun yaptığı hareket, tribünleri yeniden hareketlendirdi. Bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahaya atlayan taraftar, polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sonrası yakalandı ve gerginlik son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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