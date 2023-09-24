Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz

Türkiye Triatlon Federasyonu ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan uluslararası spor projesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından kabul edildi. Proje, Türkiye genelinde kabul edilen 20 projeden biri olarak seçildi.