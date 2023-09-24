Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz
Türkiye Triatlon Federasyonu ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan uluslararası spor projesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından kabul edildi. Proje, Türkiye genelinde kabul edilen 20 projeden biri olarak seçildi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesinin ortaklaşa hazırladığı "Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz" başlıklı uluslararası spor projesi, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Erasmus Programı tarafından kabul edildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu koordinasyonunda yürütülen proje, fakültenin Türkiye genelinde kabul edilen 20 projesinden biri oldu.
35 bin avroluk projenin, Avrupa Birliği KA-182 Spor Personeli Hareketliliği Projesi kapsamında kabul gördüğü belirtildi.