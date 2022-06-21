Triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına düzenlenen turnuvanın ilk etabı Gelibolu'da yapıldı Mersin'in Yenişehir ilçesinde nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası müsabakalarından dönüşte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışların ilk etabı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası müsabakalarından dönüşte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışların ilk etabı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapıldı. Hamzakoy sahilinde gerçekleştirilen yarışlar, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve federasyon yetkililerinin katıldığı törenle başladı. 2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1. Bölge 1. Etap müsabakalarına Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Biga ve Gelibolu'dan 51 sporcu katıldı. Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri Özacar ve Karaca tarafından verildi. Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, yaptığı açıklamada, bu yarışların üç etaptan oluştuğunu, ikincisinin Edirne'de, sonuncusunun ağustosta yine Gelibolu'da gerçekleştirileceğini ve lig birincilerinin belli olacağını bildirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri sırasıyla şöyle: M-1 Kızlar: Emine Mina Köseoğlu (Tekirdağ Yüzme), Rana Çalışkan (Geliboluspor), Hanife Beyaz (Geliboluspor) M-1 Erkekler: Baturalp Yavuz (Edirne Yunuslar Gençlik ve Spor), Çağrı Uğur Güçlü (Tekirdağ Yüzme) M-2 Kızlar: Yağmur Ecrin Çolakoğlu (Geliboluspor), Sema Erva Yağızoğlu (Biga Belediye), Hira Sina Köseoğlu (Tekirdağ Yüzme) M-2 Erkekler: Mehmet Aras Sar (Tekirdağ Yüzme), Ahmet Bahadır Kaya (Gelibolu Triatlon) M-3 Kızlar: Eylül Senol (Gelibolu Triatlon), Dilara Serbest (Gelibolu Triatlon), Şimal Türkol (Gelibolu Triatlon) M-3 Erkekler: Abdullah Yıldırım (Gelibolu Triatlon), Kerem Altan (Tekirdağ Yüzme), Mehmet Kerem Ülker (Tekirdağ Yüzme) Yıldız Kızlar: Azra Çalışkan (Geliboluspor), Ece Nisa Tarman (Gelibolu Triatlon), Ayşe Naz Öztürk (Edirne Yunuslar Gençlik) Yıldız Erkekler: Yiğit Denizciler (Gelibolu Triatlon), Halil Can Arkan (Edirne Kültür Sanat ve Doğa), Yavuzhan Basut (Edirne Yunuslar Gençlik) Genç Erkekler: Cem Danacı (Gelibolu Triatlon) AA / Doğan Zelova - Spor Hisarcık Gelibolu Türkiye Spor Haberler

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