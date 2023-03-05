Trezeguet'nin sağ arka uyluk kasında yaralanma Spor Haberleri Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin sağ uyluk arka bölgesinde hamstring kasında yaralanma olduğu açıklandı. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin sağ uyluk arka bölgesinde hamstring kasında yaralanma olduğu açıklandı. Trabzonspor Kulübü, dün akşam sahasında karşılaştığı Ümraniyespor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Naci'ye bırakan oyuncunun MR'a girdiğini açıkladı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesi hamstring kasında yaralanma olduğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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