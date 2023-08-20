Trezeguet'in sol kaburgasında kırık tespit edildi

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in, dün oynanan Galatasaray maçında göğsüne aldığı darbe sonucu sol kaburgasında kırık tespit edildi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında dün akşam oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçının ikinci yarısında, Sacha Boey ile girdiği ikili mücadelede Trezeguet, göğsüne darbe aldı. Sağlık ekibinin oyuna devam edebileceğine kararı verdiği oyuncu dakikalar sonra yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk eden Trezeguet, kaburgasında çatlak ve kırık şüphesiyle kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

SOL KABURGADA KIRIK

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mısırlı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin hastanede yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.