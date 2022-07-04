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Trezeguet: "İmza tamam"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trezeguet: 'İmza tamam'

Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavili formayı giyerek imza tamam mesajı verdi.

Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavili formayı giyerek imza tamam mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Yeni transferine bordo-mavili formayı giydiren Trabzonspor, oyuncunun transferiyle ilgili olarak özel bir video hazırladı.

Videoda hat sanatıyla ismini yazan Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, "İmza tamam. Merhaba Trabzonspor, merhaba şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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