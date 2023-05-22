Trezeguet'den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce kötü hissettim

Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, 18 Mayıs tarihinde oynadıkları Fenerbahçe maçında rakip takım futbolcusu Samet Akaydin'in tükürmesiyle ilgili olarak, "Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, 18 Mayıs tarihinde oynadıkları Fenerbahçe maçında rakip takım futbolcusu Samet Akaydin'in tükürmesiyle ilgili olarak, "Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet ile Arif Boşluk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Mahmoud Trezeguet, "3 puan aldık. Bu goller için ve puan için şükürler olsun. Bu büyük kulüpte ilk hat-trick'imi yaptığım için çok mutluyum. Umarım bu şekilde gelecek maça hazırlanmaya devam edebiliriz. Takımıma umarım katkı sağlamaya devam edebilirim" dedi.

Nenad Bjelica'nın takıma gelmesinden sonra daha fazla forma şansı bulmasını ve takımdaki geleceğini değerlendiren genç oyuncu, "Öncelikle Abdullah hocadan başladı. Altyapıdan geldim, oynamaya başladım. Sonra Bjelica hocam geldi. Çok teşekkür ederim bana şans veriyor, güveniyor. Geçen sıkıntılı performanstan sonra tekrar bana şans verdi. Elimden geldiğince değerlendirmeye, takıma katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi ilerleyerek Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.