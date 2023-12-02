Trendyol Süper Lig: Y. Adana Demirspor: 1 Samsunspor: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Samsunspor'da Soner uzun taç kullandı. Ceza sahası içerisinde Moundilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Shahruddin'de kaldı.
8. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Yusuf'un orta şut karışımı vuruşunda karambolde kalan topa Mbaye Niang dokunamadı top kaleci Okan'da kaldı.
24. dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Emre ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topa Adana Demirspor'lu oyuncular hakem Sarper Barış Saka'ya itirazda bulundu.
26. dakikada hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Emre Akbaba ile Lubomir Satka arasındaki pozisyonda Satka yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcuların itirazı üzerine Sarper Barış Saka VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada O. Ntcham, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1
45+4. dakikada Emre Kılınç rakip yarı sahanın ortasında kazandığı topu bekletmeden Holse'ye aktardı. Holse, ceza sahası dışından sol ayakla yerden köşeye vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: S. Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Shahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Badou, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Yedekler: Ertaç, İsmail, Tayfun, İzzet, Michut, Zeneli, Dorukhan, Nani, Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Samsunspor: Okan, Satka, Alim, Soner, Michael, Taylan, Muhammed, C. Holse, Emre, O. Ntcham, M. Mouandilmadji
Yedekler: J. Szumski, R. Van Drongelen, M. Fofana, Soner, M. Bola, K. Schindler, Nanu, Muhammet, Osman, E. Kara
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Niang (dk.27 pen.) (Y. Adana Demirspor), O. Ntcham (dk.35 pen.), C. Holse (dk. 45+4) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Yusuf Sarı, Emre Akbaba (Y. Adana Demirspor) - ADANA