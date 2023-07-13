Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni sezon fikstür çekim tarihleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni sezon fikstür çekim tarihlerini duyurdu. Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da yapılacakken, 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi.
1. Lig fikstürünün de 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da aynı yerde çekileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor