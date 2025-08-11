Trabzonspor, Kocaelispor ile Sezona Gollü Başlayamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Taraftarların büyük heyecanla beklediği karşılaşmada takımların performansı merakla izleniyor. Devam eden süreçte her iki ekip de galibiyet için mücadele etmeye devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.