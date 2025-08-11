Trabzonspor, Kocaelispor ile Sezona Gollü Başlayamadı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Taraftarların büyük heyecanla beklediği karşılaşmada takımların performansı merakla izleniyor. Devam eden süreçte her iki ekip de galibiyet için mücadele etmeye devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor