Trendyol Süper Lig: EY Sivasspor: 1 Y. Samsunspor: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, Y. Samsunspor'u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, Y. Samsunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Saiz'in geri pasında ceza yayı içerisindeki N'Jie'nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Mouandilmadji'nin kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali gole izin vermedi.
39. dakikada Alim'in ceza sahasına ortasında Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.
41. dakikada Saiz'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Okan güçlükle çeldi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
EY Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Yunus Emre Konak, Musa, Emrah Başsan, Saiz, N'Jie
Yedekler: Emre Satılmış, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Abdulkadir Parmak, Keita, Charisis, Emre Gökay, Rodrigues, Muhammet Mert Dursun
Teknik Direktör: Servet Çetin
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Fofana, Ntcham, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji, Schindler
Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Satka, Bennasser, Soner Aydoğdu, Mehmet Ali Özbaskıcı, Osman Çelik, Lara, Tanque
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: N'Jie (dk. 11) (EY Sivasspor)
Sarı kart: Fofana (Y. Samsunspor) - SİVAS