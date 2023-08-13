Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig: EY Sivasspor: 1 Y. Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, Y. Samsunspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, Y. Samsunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Saiz'in geri pasında ceza yayı içerisindeki N'Jie'nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Mouandilmadji'nin kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali gole izin vermedi.

39. dakikada Alim'in ceza sahasına ortasında Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.

41. dakikada Saiz'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Okan güçlükle çeldi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez

EY Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Yunus Emre Konak, Musa, Emrah Başsan, Saiz, N'Jie

Yedekler: Emre Satılmış, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Abdulkadir Parmak, Keita, Charisis, Emre Gökay, Rodrigues, Muhammet Mert Dursun

Teknik Direktör: Servet Çetin

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Fofana, Ntcham, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji, Schindler

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Satka, Bennasser, Soner Aydoğdu, Mehmet Ali Özbaskıcı, Osman Çelik, Lara, Tanque

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: N'Jie (dk. 11) (EY Sivasspor)

Sarı kart: Fofana (Y. Samsunspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title