Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig Mücadelesi Başladı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk 15 dakika boyunca her iki takım da etkili olamadı ve skorda değişiklik olmadı. Taraftarların heyecanla beklediği mücadele, yoğun bir rekabete sahne olmayı vaat ediyor. Futbolseverler, maçın ilerleyen dakikalarında gol bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor