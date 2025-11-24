Haberler

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u 2-1 Önde Geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçta Festy Ebosele kırmızı kartla takımdan ihraç edildi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Edin Visca, sağ tarafta topla birlikte ilerlerken Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İlk olarak sarı kartına başvuran hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Festy Ebosele'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

16. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasından kale alanı önündeki Folcarelli'nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

20. dakikada hakem Halil Umut Meler, Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içerisinde elle oynaması sebebiyle VAR'a giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Selke'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Augusto'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Augusto, ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

41. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Augusto'nun kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Muhammed gole izin vermedi.

45. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan ortasında Shomurodov, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Olivier Kemen, Umut Güneş, Deniz Türüç (Jerome Opoku dk. 13), Amine Harit, Eldor Shomurodov, Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Nuno da Costa, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Edin Visca (Kazeem Olaigbe dk. 11), Felipe Auguto, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Ernest Muçi, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Rayyan Baniya, Yakuphan Sarialioğlu, Arif Boşluk, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45) (RAMS Başakşehir), Felipe Auguto (dk. 37) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir), Christ Oulai (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
