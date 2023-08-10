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Trendyol Süper Lig maçlarının özetleri TRT Spor'da yayımlanacak

Spor Haberleri

2023-2024 sezonunda haftanın maçlarının özet görüntüleri TRT Spor'da yayımlanacak. Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek. Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak. Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda haftanın maçlarının özet görüntüleri TRT Spor'da yayımlanacak.

Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek. Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Trendyol Süper Lig TRT Spor Spor Haberler

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