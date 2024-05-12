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Trendyol Süper Lig Maçında Yağış Nedeniyle Ara Verildi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısında aşırı yağış nedeniyle 8 dakika ara verildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısında aşırı yağış nedeniyle 8 dakika ara verildi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçın başlangıç düdüğüyle yağış kendini gösterdi.

Hakem Abdulkadir Bitigen, müsabakanın 11. dakikasında Dragus'un attığı gol sonrası santra yaptırmayarak, yağışın artması nedeniyle 13'üncü dakikada maça ara verdi. Karar üzerine her iki takım oyuncuları ve hakemler soyunma odasına girdi.

Abdulkadir Bitigen, 8 dakika verilen aranın ardından yağışın devam etmesine rağmen oyunu yeniden başlattı.

Kaynak: AA / Spor

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