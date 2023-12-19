Trendyol Süper Lig maçında hakemlere çiçek verildi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçı öncesinde çocuklar tarafından hakemlere çiçek verildi. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında çocuklar, hakemlere şans dileyerek çiçek takdim etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçı öncesinde karşılaşmanın hakemlerine çiçek verildi.
Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek vererek şans diledi.