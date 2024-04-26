Trendyol Süper Lig maçında hakem değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor- Mondihome Kayserispor maçının hakeminde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır." denildi.