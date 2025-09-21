Trendyol Süper Lig: Kocaelispor ve Çaykur Rizespor İlk Yarıda Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. İlk yarıda Kocaelispor'un penaltı golüyle beraberlik sağladığı mücadele 1-1 sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Show'un orta sahadan ortasında savunma arkasına sarkan Petkovic'in ceza sahası içinden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+1 dakikada Sowe'un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.
45+5 dakikada Kocaelispor'un taç atışının devamında topun ceza sahasında Hojer'in eline çarptığı pozisyonda VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.
45+12. dakikada beyaz noktanın başına geçen Petkovic topu ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Jamal Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafamuna Show, Habib Ali Keita, Rigoberto Rivas, Darko Churlinov, Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Daniel Agyei, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota, Joseph Nonge Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Modibo Sagnan (Attila Mocsi dk. 30), Casper Sommer Hojer, Papanikolaou, İbrahim Olawoyin, Loide Antonio Augusto, Qazım Laçi, Zegiri (Halil Dervişoğlu dk. 30), Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Muhamed Buljubasic, Jesurun Rak-Sakyi, Taha Şahin, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bruno Petkovic (dk. 45+12 pen.) (Kocaelispor), İbrahim Olawoyin (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Show, Churlinov (Kocaelispor), Modibo Sagnan, Laçi, Fofana (Çaykur Rizespor) - KOCAELİ