Kayserispor, Eyüpspor'a 1-0 Yenik Durumda
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Eyüpspor ile mücadele ediyor. Maçın ilk 25 dakikası, konuk takım Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Kayserispor, bu dakikadan sonra oyunu çevirmek için çaba sarf ediyor. Taraftarlar, takımın bu süreçteki performansını merakla izliyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası konuk ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor