Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 RAMS Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Diabate'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

75. dakikada Kasımpaşa ceza sahası önünde hava topuna çıkan Davie Selke'nin müdahalesi sonrası Arous, yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan faul çaldı. Selke, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

79. dakikada Diabate'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Arous kafayla topu ağlara rgönderdi. 1-2

90+1. dakikada Owusu'nun sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Pape Gueye, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

90+7. dakikada Crespo'nun kendi yarı alanından verdiği pasta orta yuvarlakta topu alan Shomurodov, hızla ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökmen Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai (Diabate dk. 46), Owusu, Mamadou Fall (Ali Yavuz Kol dk. 65), Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 14, Kubilay Kanatsızkuş dk. 65), Ben Ouanes, Pape Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Ömer Ali Şahiner dk. 53), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Olivier Kemen (Miguel Crespo dk. 78), Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 72), Fayzullayev (Hamza Güreler dk. 78), Shomurodov, Amine Harit (Nuno da Costa dk. 72), Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Fayzullayev (dk. 26), Amine Harit (dk. 45+4), Shomurodov (dk. 90+7) (Başakşehir), Arous (dk. 79) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Davie Selke (dk. 75) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Nicholas Opoku, Attila Szalai, Mamadou Fall, Baldursson (Kasımpaşa), Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte (Başakşehir) - İSTANBUL

