Kasımpaşa - Konyaspor Maçı Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kasımpaşa atağında Winck'in sağ taraftan yerden ortasında uzak köşede topla buluşan Szalai, pasını hemen gerideki takım arkadaşı Ben Ouanes'e çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan'a da çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan ortasında Gueye'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yakın köşeden dışarı çıktı.

65. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda uzak köşede bulunan Attila Szalai'nin içeri çevirdiği topta Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

72. dakikada Ali Yavuz'un sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un, Gueye ve Diabate ile paslaştıktan sonra pasını Winck'e çıkardı. Bu oyuncunun kale önünde müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

76. dakikada Winck'in sağ çaprazdan kale alanına yaptığı ortada Konyaspor savunmasında Adil'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direk dibinden son anda kornere çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate (Mamadou Fall dk. 79), Andri Baldursson, Cem Üstündağ (Ali Yavuz Kol dk. 67), Ben Ouanes, Pape Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Atakan Müjde dk. 84)

Yedekler: Ali Yanar, Adem Arous, Yusuf Barasu, Jhon Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Josip Calusic dk. 58), Adil Demirbağ, Guilherme, Marko Jevkovic, Alassane Ndao (Marius Stefanescu dk. 58), Pedrinho (Morten Bjorlo dk. 84), Melih İbrahimoğlu (Ufuk Akyol dk. 89), Jackson Muleka (Kaan Akyazı dk. 89), Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, Melih Bostan, Jinho Jo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Claudio Winck (dk. 72) (Kasımpaşa) Jackson Muleka (dk. 22) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Pape Gueye, Nicholas Opoku (Kasımpaşa) Uğurcan Yazğılı, Jackson Muleka, Josip Calusic, Recep Uçar (Teknik Direktör) (Konyaspor) - İSTANBUL