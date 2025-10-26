Kasımpaşa - Beşiktaş 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada El Bilal Toure, sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geriye pasında topu kontrol eden Cerny'nin yerden ortasında Cengiz Ünder, arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

12. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Abraham, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Opoku çizgiden uzaklaştırdı.

26. dakikada Cafu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası Attila Szalai, penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

27. dakikada Gökhan Sazdağı'dan topu alan Cerny, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Cerny'nin derinlemesine pasında Abraham, ceza sahası içerisinde Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltıyı kullanan Abraham'ın şutunda kaleci Gianniotis, iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada ev sahibinde paslaşarak gelişen atakta Frimpong'un son çizgiden yaptığı ortada arka direkte Claudio Winck rakibinin üzerinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

35. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Kubilay ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe ortasını yaptı. Savunmada Rıdvan'ın müdahalesiyle Cafu yerde kalırken, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonun tekrarını izleyen hakem Kayatepe, faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gören

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Claudio Winck, Baldursson, Cafu, Owusu Frimpong, Diabate, Mamadou Fall, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adam Arous, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Yasin Eratilla, Pape Gueye

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Joao Silva, David Jurasek, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Cengiz Ünder (dk. 5) (Beşiktaş), Claudio Winck (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Cengiz Ünder (Beşiktaş) - İSTANBUL