Kasımpaşa-Konyaspor Maçında İlk Yarı Sonuçlandı

Kasımpaşa-Konyaspor Maçında İlk Yarı Sonuçlandı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde müsait pozisyonda bulunan Uğurcan'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

22. dakikada Umut Nayir, sol taraftan çizgiye indikten sonra Attila Szalai'yi çalımlayarak topu içeri çevirdi. Altıpasta topla buluşan Jackson Muleka, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Jackson Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Andri Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Pape Gueye, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Yanar, Adem Arous, Atakan Müjde, Mamadou Fall, Yusuf Barasu, Ali Yavuz Kol, Jhon Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marko Jevkovic, Alassane Ndao, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Josip Calusic, Melih Bostan, Ufuk Akyol, Jinho Jo, Morten Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Jackson Muleka (dk. 22) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Uğurcan Yazğılı, Jackson Muleka (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
