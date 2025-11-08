Kasımpaşa, Göztepe'yi Konuk Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi İstanbul'da konuk ediyor. Maçın ilk 15 dakikasında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirirken, gol bulmayı başaramadı ve mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik karşılaşmada üstünlük sağlamasını bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor