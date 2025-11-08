Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu'nun şutunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Frimpong'un sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Cherni'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun topta savunmadan seken meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazda Efkan Bekiroğlu'nun önünde kaldı. Efkan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Cafu, Andri Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Jhon Jairo, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu, Janderson de Carvalho, Juan da Silva

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Rhaldney Norberto, Ahmet Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
