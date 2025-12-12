Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası sol tarafından Göktan'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Niang'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı bacağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen Niang'a çarpıp auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf Barası, Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Winck, Atakan Müjde, Fall, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu: Özcan Bizati

Sarı kart: Pereira (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

title