Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası sol tarafından Göktan'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Niang'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı bacağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen Niang'a çarpıp auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf Barası, Gueye
Yedekler: Şant Kazancı, Winck, Atakan Müjde, Fall, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Özcan Bizati
Sarı kart: Pereira (Gençlerbirliği) - İSTANBUL