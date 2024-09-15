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Fenerbahçe Kasımpaşa ile Karşılaşıyor: İlk 15 Dakika 0-0

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçerken, iki takım da kontrollü bir oyun sergiliyor. Taraftarlar, takımlarının galibiyetini beklerken, maçın ilerleyen dakikalarında daha fazla heyecan yaşanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Futbol Spor

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