Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 3 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Frimpong'un pasında penaltı noktasının solunda müsait pozisyonda bulunan Benedyczak'ın bekletmeden şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kurtardı.

56. dakikada sol tarafta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

80. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mebude'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82), Allevinah (Eyüp Aydın dk. 46), Diabate, Benedyczak (Ali Yavuz Kol dk. 70), Cenk Tosun (Gueye dk. 70)

Yedekler: Ali Yanar, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Opoku, Taylan Utku Aydın, Erdem Çetinkaya

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 62), Mebude (Augusto dk. 85), Olawoyin, Laçi, Mihaila (Zeqiri dk. 72), Halil Dervişoğlu (Sowe dk. 72)

Yedekler: Erdem Canpolat, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 25), Mihaila (dk. 56), Mebude (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Mihaila (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
