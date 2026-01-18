Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Ballet'in pasında topla buluşan Saric'in ceza yayı gerisi sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Samet'in sol taraftan içeri gönderdiği pasa hareketlenen Van de Streek'in kale alanında yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

84. dakikada Ali Yavuz'un sol kanattan ortasında Guaye'nin kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Julian'da kaldı.

86. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ben Ouanes'in geriye çevirdiği pasta Cem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson (Cem Üstündag dk. 62), İrfan Can Kahveci (Ali Yavuz Kol dk. 62), Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes (Cenk Tosun dk. 88), Fousseni Diabate (Mamadou Fall dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (Habib Gueye dk. 62)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen (Ramzi Safuri dk. 59), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric (Yohan Boli dk. 89), Nikola Storm (Samet Karakoç dk. 58), Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa) Jesper Ceesay (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor